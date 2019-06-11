Настоящие мужчины: популярные певцы исполняют долг перед Родиной!

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В следующем месяце участник всемирно известного бойз-бэнда EXO Дио отправляется на армейскую службу. С другой стороны, фанаты приветствуют участника дуэта Akdong Musician Ли Чхан Хёка, который в конце мая завершил свою службу в армии, показав себя как образцового солдата. Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 5 июня.