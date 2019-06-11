Возвращение Super Junior и TEEN TOP!!

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3 июня агентство SJ Label, которое продюсирует легендарный южнокорейский бойз-бэнд Super Junior, известило о том, что в записи предстоящего 9-го альбома группы будут участвовать всего 9 солистов: Канин и Сонмин на этот раз не примут участие в работе бэнда. Тем временем, участники бойз-группы TEEN TOP, отмечающие в этом году свой девятый день рождения, предстали перед фанатами и общественностью с новым альбомом «DEAR. N9NE» и в совершенно новом облике! Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 12 июня.