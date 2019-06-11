Рассказ «На псарню» писательницы Пхён Хе Ён

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Ему не давала покоя мысль о том, что загородный дом - мечта любого настоящего горожанина. Перед глазами постоянно всплывала красивая картинка с садом и тропинками из серого гравия, цветочными клумбами и овощными грядками на заднем дворе. Однако в реальности жизнь в загородном доме оказалась отличной от ожиданий.









Чтобы выходить из дома в одно и то же время, каждый день он вставал в одно и то же время, а для этого каждый вечер ложился спать в одно и то же время. Сон, аппетит и даже сексуальное влечение настигали его строго по расписанию.









#Из интервью с профессором кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета Пан Мин Хо:

Псарня в этом произведении имеет довольно прозрачное значение. Главный герой погряз в долгах, дом скоро отберут. Псарня неподалёку и живущие на ней страшные собаки - это прообраз дебрей капитализма.









Поскольку собаки лаяли со всех сторон, стоило поехать на север, как казалось, что нужно на юг, а стоило поехать направо, казалось - нужно налево. Постепенно он переставал понимать, что хотелось найти - псарню, больницу для ребёнка или напавших собак.

Сожаления мучили его не долго: лай собак послышался снова. Звук разносился рассеянно со всех сторон, будто весь город был сплошной псарней.









Писательница Пхён Хе Ён родилась в Сеуле в 1972 году. В 2000 году она получила приз весеннего литературного конкурса газеты «Соуль синмун» за рассказ «Стряхивая росу». В 2018 году Пхён Хе Ён стала лауреатом американской премии им. Шерли Джексон в категории романов.