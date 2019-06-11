Кончина Ли Хи Хо, вдовы бывшего президента Ким Дэ Чжуна

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10 июня ушла из жизни госпожа Ли Хи Хо, вдова бывшего президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна. Она прожила 96 лет. Её насыщенная и долгая жизнь пришлась на бурный период современной истории Кореи, и ей пришлось пройти через многие трудности, как и её мужу, который, будучи на посту главы государства, провёл первый межкорейский саммит в 2000 году. Она в качестве первой леди сопровождала Ки Дэ Чжуна во время исторической первой встречи лидеров двух Корей. Когда в 2011 году умер бывший глава КНДР Ким Чен Ир, она посетила Пхеньян, чтобы выразить соболезнования. В 2015 году госпожа Ли Хи Хо вновь посетила КНДР по личному приглашению северокорейского лидера Ким Чон Ына. На протяжении всей своей жизни она прилагала много усилий для налаживания межкорейских связей и выполнения соглашения, подписанного в ходе первой встречи лидеров двух Корей в 2000 году. Раскрыть наиболее яркие страницы биографии этой замечательной женщины, до конца своей жизни мечтавшей о примирении между Югом и Севером и мирном объединении страны нам поможет обозреватель, доктор Ли Чжон Хун.