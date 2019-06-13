Глава 8. Король Пи Чхо

Это случалось через 10 лет после того, как король Пи Чхо взошёл на престол. Король однажды отправился в беседку под названием «Чхончхончжон», расположенную в глубине горы Намсан. К нему прилетела ворона и прибежала мышь. Мышь говорила: «Идите туда, куда летит ворона!»

Король приказал одному солдату, который был на лошади, следить за птицей, а сам пошёл за ним. Солдат преследовал ворону, однако по дороге увидел двух свиней, которые дрались друг с другом. Это зрелище привлекло внимание солдата, и он остановился, а ворона тем временем улетела. Король и его подчинённые не знали, куда она делась.

В тот момент один старик вышел из озера и поднес письмо королю. На конверте было написано: «У вас есть выбор из двух вариантов. Если вы прочитаете письмо, то умрут два человека, если не прочитаете – умрёт один».

Король подумал: «Думаю, что лучше не читать его. Нужно спасать как можно больше людей».

Услышав слова короля, астролог сказал: «Ваше величество, два человека – это простые люди. Один человек – это Вы».

Тогда король передумал и решил прочитать письмо. В письме было написано: «Выстрелите из лука в ящик для музыкального инструмента Комунго».

Король Пи Чхо сразу вернулся во дворец и выстрелил из лука в ящик. Когда ящик открыли, оказалось, что там нет инструмента. Вместо него в ящике лежали мёртвые люди - монах и наложница. Как оказалось, они тайно встречались там, и замышляли государственный переворот. Если бы король Пи Чхо не убил их, то они убили бы его.





После этого озеро, из которого появился старик, люди стали называть «Сочхульчжи», что означает «Озеро, откуда вышло письмо». Помимо этого, люди более осторожно вели себя в некоторые дни первого месяца по лунному календарю, поскольку эти дни по восточной астрологии обозначают «свинья», «мышь» и «день». 15-тый день первого месяца по лунному календарю назвали «днем вороны», и начали в этот день проводить обряд жертвоприношения «чеса» этому животному. Простые люди назвали этот день «Тальдо», что обозначает «запрещается всё из горя, грусти».