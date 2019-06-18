Творчество легендарной эстрадной трот-певицы Ли Ми Чжа





Рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» июня мы посвятили творчеству южнокорейской певицы Ли Ми Чжа. В этом году народной певица отмечает шестидесятилетний юбилей своей творческой деятельности. В феврале 2019 года певица выпустила специальный альбом «60 лет карьеры певицы и 60 моих песен», приуроченный к этому событию. Как можно догадаться по названию альбома, в него вошли 60 треков, среди которых большую часть составляют перепетые старые мега-хиты исполнительницы. В октябре текущего года певице исполнится 77 лет. В связи с возрастом, а также не лучшим состоянием своего голоса, в начале этого года певица официально объявила, что покинет эстрадную сцену в 2019 году и поблагодарила всех поклонников, которые были вместе с ней и поддерживали её на протяжении долгих лет.

Как известно, певица Ли Ми Чжа дебютировала в мире эстрадной музыки Кореи в 1959 году с песней «Чистая любовь в 19 лет». На протяжении нескольких десятилетий она оставалась любимицей южнокорейских меломанов, став «живой истории» эстрадной музыки Кореи. А открыла нашу очередную рубрику песня «Чистая любовь в 19 лет» в исполнении певицы Ли Ми Чжа.

Ли Ми Чжа – одна из представительниц южнокорейской эстрады 60-х, 70-х и 80-х годов. В 1964 году она записала песню «Девушка-камелия», которая на протяжении 35 недель держалась на первой строчке популярнейших музыкальных хит-парадов страны. Именно эта песня подарила певице огромную популярность в стране. А на наших волнах прозвучала композиция «Девушка-камелия» в исполнении певицы Ли Ми Чжа.

За 60 лет музыкальной карьеры исполнительница выпустила более 560 альбомов, а также записала более двух тысяч песен. Многие из её песен стали и остаются любимыми хитами корейцев. Кроме того, певица Ли Ми Чжа внесена в Книгу рекордов Гиннеса по самому большому количеству выпушенных альбомов и песен. Среди наиболее известных из них можно назвать такие хиты, как «Девушка с острова Хыксандо», «Деревенский учитель» и «Отец – перелетная птица». Последняя из упомянутых треков, песня «Отец – перелетная птица», прозвучала в эфире в исполнении певицы Ли Ми Чжа.

Многочисленные песни этой певицы вошли в «золотой фонд» корейской эстрады. Среди наград, полученных исполнительницей можно выделить такие, как «Гран-при в области эстрадного искусства», присужденное министерством культуры и спорта РК в 1995 году, «Орден за сохранение и вклад в развитие культуры и искусств» в 1999 году, а также «Серебряный орден за вклад в развитие культуры и искусств» в 2009 году. В Корее её заслуженно называют «королевой элегии». Ли Ми Чжа имела огромную популярность на протяжении всего периода своей музыкальной деятельности, её популярность не знает границ. Индивидуальный вокальный стиль исполнения певицы и особое чувство ритма придавало неповторимую атмосферу её песням. Ли Ми Чжа превосходно исполняет не только композиции жанра трот, но других музыкальных жанров. В последние годы певица продолжала активно выступать на сцене, несмотря на возраст и не лучшее состояние здоровья. Но, всё же, годы берут своё… И теперь, вероятно, пришла пора проститься с непревзойдённой дивой эстрадной сцены прошлых лет. Но, вне сомнений, её золотая коллекция песен останется в сердцах меломанов надолго. Ну, а в завершение нашей очередной рубрики прозвучала песня «До встречи!» в исполнении певицы Ли Ми Чжа.





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