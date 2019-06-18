Затонувший венгерский катер поднят со дна Дуная

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11 июня затонувший венгерский прогулочный катер Hableany, на борту которого находились 33 южнокорейских туриста, был поднят на поверхность реки Дунай. Работы начались почти в 7 утра по местному времени. Спустя 26 минут над водой показалась часть рулевой рубки, а уже через час было найдено тело венгерского капитана, который до конца жизни оставался на своём посту. Ещё через час были обнаружены три тела, принадлежавших женщинам в возрасте 50-60 и 30-40 лет, а также 6-летней девочке. Это единственный ребёнок, пострадавший в трагедии. Девочка путешествовала со своей мамой и бабушкой. Спасатели не смогли сдержать слёз, когда обнаружили тело бабушки в обнимку с телом внучки. Паром был полностью поднят на поверхность и перемещён на передвижную баржу через 6 часов 40 минут после начала работ.

27-метровый паром Hableany затонул 29 мая в 21:05 по местному времени после столкновения со 135-метровым круизным лайнером Viking Sigyn. Судно затонуло всего через семь секунд после столкновения, поэтому пассажиры и экипаж корабля оказались в безвыходном положении. Сразу после гибели парома удалось спасти семерых южнокорейских туристов, вскоре были обнаружены семь тел, тогда как остальные девятнадцать человек числились пропавшими без вести. Первое тело пропавшего без вести было обнаружено через пять дней после трагедии, позже было обнаружено ещё несколько тел. Сам паром после поднятия на поверхность выглядел ужасающе, подтверждая всю стремительность развития ситуации. На корпусе судна со стороны столкновения обнаружена сильная вмятина, ограждение палубы снесено, либо полностью смято. Из-за нехватки времени капитан судна даже не успел подать сигнал бедствия или попытаться выровнять судно, никаких записей об этом не зафиксировано.

Сразу после трагедии в Будапешт отправились южнокорейские специалисты и спасатели. Венгрия и другие близлежащие страны оказали активную поддержку в проведении поисковых работ, и всё же контроль за ситуацией в иностранном государстве имеет ограниченные возможности. Для южнокорейских туроператоров эта трагедия послужила уроком о необходимости тщательного продумывания безопасности туристов.