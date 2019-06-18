Президент РК Мун Чжэ Ин выступил в Осло с инициативой «Мир для народа»

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12 июня президент РК Мун Чжэ Ин выступил на Форуме по разрешению международных конфликтов в Университете Осло с инициативой «Мир для народа». Как пояснил лидер государства, суть этой инициативы сводится к улучшению жизни народа с помощью активных обменов и сотрудничества в условиях «пассивного мира» и отсутствия вооруженных столкновений. «Мир для народа» должен изменить жизнь обычных граждан. Мун Чжэ Ин также выразил надежду, что такой «активный мир» способен внести огромный вклад в ядерное разоружение и построение мира на Корейском полуострове. «Когда вместе собираются те, кто считает мир способным изменить жизни, происходит исцеление душ, разделенных идеологией и взглядами», - заявил президент РК. Он также отметил, что установление мира на полуострове предполагает полное устранение в Северо-Восточной Азии последнего очага «холодной войны».

Кроме того, Мун Чжэ Ин выступил с предложением о создании комитета по вопросам приграничных территорий. По его словам, чтобы обеспечить мир, способный изменить повседневную жизнь, необходимо сначала решить проблемы приграничных территорий. В качестве успешного примера такого органа президент привёл пример совместного комитета ФРГ и ГДР, основанного в 1972 году. Комитет занимался вопросами природных бедствий, загрязнения окружающей среды и прочими проблемами. Взаимодействие внутри органа происходило даже в условиях разделения страны и сыграло положительную роль в процессе объединения. Мун Чжэ Ин отметил, что на приграничных территориях Юга и Севера случаются лесные пожары, возникают ущербы от насекомых, происходят вспышки инфекционных болезней среди скота. Всеми этими вопросами мог бы заняться межкорейский комитет по вопросам приграничных территорий.

Примечательно, что речь президента пришлась на годовщину первого северокорейско-американского саммита в Сингапуре. Мун Чжэ Ин отметил, что в данной ситуации требуется не новое видение или совместное заявление, а установление глубокого взаимопонимания и доверия, твёрдая готовность к диалогу. По словам главы государства, нынешние сложности в отношениях между США и КНДР - это и есть процесс установления доверия, смягчения отношений, которые были вражескими на протяжении 70 лет.