Возможное понижение учётной ставки

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Управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль не исключил возможности понижения учётной ставки. Выступая 12 июня на церемонии по случаю 69-й годовщины основания Банка Кореи, он заявил о необходимости принимать надлежащие меры исходя из происходящих изменений. Это свидетельствует о том, что ставка может быть понижена ради поддержания экономики в случае ухудшения ситуации.

Ранее глава Банка Кореи придерживался другой точки зрения, однако в мировой экономике произошли значительные изменения. В частности, торговая война между США и Китаем и сокращение мирового рынка полупроводников заставили Банк Кореи пересмотреть возможные действия. Ли Чжу Ёль отметил, что в последнее время торговые войны значительно усугубились, а на восстановление рынка полупроводников требуется времени больше, чем ожидалось. В Банке Кореи не исключают возможности понижения прогноза роста южнокорейской экономики, который сейчас составляет 2,5%. Решение о прогнозируемом уровне роста будет объявлено 18 июля.

Рынок ожидает снижения учётной ставки уже около месяца. Отрицательный экономический рост в первом квартале повлиял на снижение цен на долгосрочные облигации ниже уровня учётной ставки. Советы о понижении ставки поступали ранее от Корейского института развития, Организации экономического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда.

На смягчение валютной политики, то есть понижение уровня учётной ставки, уже пошли и другие страны. Например, Австралия, чья экономика тоже зависит от ситуации в Китае, впервые почти за три года понизила ставку на четверть процента, и сейчас она составляет 1,25%. Банк Кореи в последний раз понижал учётную ставку в июне 2016 года, когда она тоже составила 1,25%. Затем ставка повышалась дважды, и сейчас она составляет 1,75%.