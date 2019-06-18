Молодёжная сборная РК по футболу с триумфом вернулась на родину

Молодёжная сборная РК открыла новую страницу в истории корейского футбола. В финале чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет Южная Корея уступила Украине со счётом 3:1. Однако сам выход в финал в данном турнире заслуживает большого внимания. Ожидается, что подобный успех придаст мощный импульс в развитии футбола в Корее. Изначально никто не делал больших ставок на успех южнокорейских футболистов. В прошлом году корейцы заняли второе место на чемпионате Азии по футболу, но не смогли раскрыть весь свой потенциал. В этот раз молодёжная сборная РК была распределена в так называемую «группу смерти» вместе с Португалией, Аргентиной и ЮАР. Корейцы проиграли португальцам, сыграли вничью с футболистами из ЮАР. Для выхода из группы необходимо было победить непростого соперника в лице аргентинских футболистов. В заключительном матче группового турнира футболисты из Страны утренней свежести показали невероятную волю к победе и одолели аргентинцев со счётом 2:1. В 1/16 финала корейские спортсмены забили победный гол в ворота японской сборной и вышли в четвертьфинал первенства, где встретились со сборной Сенегала. Тут стоит отметить, что молодёжная сборная не выходила в полуфинал первенства по футболу с 1983 года. Вопреки всем ожиданиям футболисты не только одолели сенегальцев, но и одержали победу в полуфинале со сборной Эквадора.





В 1983 году на чемпионате, проходившем в Мексике, РК вышла в полуфинал молодёжного первенства. В 1991 году в соревнованиях в Португалии приняла участие объединённая молодежная сборная Юга и Севера. Тогда корейские футболисты продемонстрировали слаженную игру и вышли четвертьфинал. В 2001 году южнокорейская сборная не смогла пройти отборочный тур. В 2003 году она потерпела поражение в 1/16 финала, а в 2005 и 2007 годах вовсе не смогла выйти из группы. В 2009 году молодёжный чемпионат прошёл в Египте. Тогда Южная Корея смогла дойти до четвертьфинала. Точно такой же результат был показан и в 2013 году на чемпионате в Турции. В 2017 году РК принимала молодёжный чемпионат мира по футболу, но, к сожалению, родные стены не помогли корейской сборной. Футболисты смогли выйти из группы, но потерпели поражение в первом круге на выбывание.





Столь уверенное выступление РК в этом году свидетельствует о росте качества футбола в стране и его приближении к стандартам мирового уровня. Примечательно то, что большая часть футболистов из корейской сборной выступает в корейской лиге. Особой похвалы заслуживает работа главного тренера Чон Чжон Ёна, слаженность действий всех членов сборной и игра футболиста Ли Кан Ина, получившего Золотой мяч молодёжного чемпионата мира. Всё это стало возможным благодаря высокому уровню корейского футбола. Такое уверенное выступление даёт надежды на достижение более высоких результатов в последующих соревнованиях.



