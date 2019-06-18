Золотая моя жизнь (13) 만나요.

Фраза недели

만나요.

[Маннаё]

Давайте встречатсья.





Грамматика

만나요 происходит от глагола 만나다 «встречаться, видеться». Сюда добавляется окончание неофициально-вежливой стили речи -요. 만나요 так говорят в целях предложения «встретиться». Применяется это выражение не только для того, чтобы вызвать кого-либо на встречу, но и в целях серьезных отношений.





- 내일 저도 한가해요. 우리 만나요.

- Завтра я тоже свободна. Давайте увидемся.





- 거기 어디에요? 내가 갈게요. 만나요.

- Вы сейчас где? Я пойду. Давайте увидемся.





- 당신이 마음에 들어요. 우리 만나요.

- Вы мне нравитесь. Давайте встречаться.



