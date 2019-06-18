Золотая моя жизнь (13) 만나요.

Мисс и Миссис Полицейские
2019-06-18
#Говорим как герои сериалов l 2019-06-16
Фраза недели
만나요.
[Маннаё]
Давайте встречатсья.
Грамматика
만나요 происходит от глагола 만나다 «встречаться, видеться». Сюда добавляется окончание неофициально-вежливой стили речи -요. 만나요 так говорят в целях предложения «встретиться». Применяется это выражение не только для того, чтобы вызвать кого-либо на встречу, но и в целях серьезных отношений.
- 내일 저도 한가해요. 우리 만나요.
- Завтра я тоже свободна. Давайте увидемся.
- 거기 어디에요? 내가 갈게요. 만나요.
- Вы сейчас где? Я пойду. Давайте увидемся.
- 당신이 마음에 들어요. 우리 만나요.
- Вы мне нравитесь. Давайте встречаться.
2019-06-18
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