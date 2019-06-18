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Золотая моя жизнь (13) 만나요.

#Говорим как герои сериалов l 2019-06-16

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

만나요.

[Маннаё] 

Давайте встречатсья. 


Грамматика

만나요 происходит от глагола 만나다 «встречаться, видеться». Сюда добавляется окончание неофициально-вежливой стили речи -요. 만나요 так говорят в целях предложения «встретиться». Применяется это выражение не только для того, чтобы вызвать кого-либо на встречу, но и в целях серьезных отношений. 


내일 저도 한가해요우리 만나요.

- Завтра я тоже свободна. Давайте увидемся.


거기 어디에요내가 갈게요만나요.

- Вы сейчас где? Я пойду. Давайте увидемся.


당신이 마음에 들어요우리 만나요.

- Вы мне нравитесь. Давайте встречаться. 


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