Компания Bioara - производитель грибов кордицепс

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Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией Bioara (바이오아라), которая специализируется на грибах кордицепс.

Познакомит нас с ней генеральный директор Пак Чжун Хо.





Bioara это единственная в стране компания, которая специализируется на исследовании, производстве, распространении и экспорте гриба кордицепс, стремясь внести вклад в продление и оздоровление жизни, принося в дар человечеству здоровье, на что указывает значение нашего названия «море жизни». Глава компании занимался изучением пищевой ценности продуктов питания. Получив кордицепс для изучения от известной крупной компании, занимающейся женьшенем, он был очень впечатлён свойствами этого растения. Направив доклад по исследованию гриба вышеуказанной компании, он был уверен, что скоро появится продукт на основе данного материала. Но этого не произошло. Как выяснилось, это связано с опасениями о том, что данный материал может нанести удар по линейке продукции из женьшеня. С этих пор он начал изучение этого гриба.





С давних пор в Китае женьшень, рога оленя и гриб кордицепс считали главными ингредиентами различных целебных настоек. Китайские короли, как и Дэн Сяопин часто употребляли гриб кордицепс. В отличие от других грибов этот в зимнее время питается насекомыми, а летом приобретает вид гриба. Считается, что он обладает свойствами предотвращения рака, различных воспалений, имеет антисептические характеристики и укрепляет иммунитет. Ким Хё Чжон, занимавшийся изучением этого растения, основал компанию Bioara, видя потенциал данного материала в вопросе оздоровления организма. В 1986 году он приступил к производству кордицепса и созданию лечебных средств на его основе.





В первую очередь была разработана разновидность кордицепса с наиболее положительными свойствами, которую зарегистрировали в Корейском центре сортов растений и семян. Это один из двух разновидностей, распространённых в РК. Наш сорт имеет самое высокое содержание вещества кордицепина в мире. Название сорта «ara301». У него не только другие семена. Сам продукт выращивается под жёстким контролем и по сложной технологии. Поэтому полезных веществ в нём в три раза больше, чем в обычном кордицепсе и более, чем в 180 раз больше по сравнению с китайским аналогом.





В РК распространены два вида кордицепса - «нункот» (снежинка) или Militaris. Компания Bioara заинтересовалась вторым. В нём самое высокое содержание кордицепина, вещества укрепляющего иммунитет и обладающего противораковыми свойствами. Компания провела исследования и разработки, в результате которых появился сорт «ara301». Примечательна и умная система выращивания грибов в Bioara. Она позволяет на расстоянии через смартфон или компьютер регулировать освещение, температуру, влажность и другие параметры в производственных помещениях. Таким образам, специалистам не нужно постоянно быть на месте, а производство можно развернуть в том числе и в больших городах, что улучшает логистические условия работы. Ведь для соблюдения экологичности и чистоты руководство компании приложило немало усилий для налаживания производства в крытых объектах. В 2015 году компания представила свой продукт на рынке.





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Мы представили свою продукцию в 2015 году. Мы не использовали подсластители и вкусовые добавки. Но вкус очень хороший, а к нему добавляется высокая полезность. На рынке продукт был встречен хорошо. Однако уже через полгода появились копии нашей разработки, что сильно ударило по нам. Крупные компании представили всё так, будто используют наш материал. Они выяснили методы производства и создали похожую рецептуру. Это конечно говорит о хорошей реакции рынка на наш продукт «Пончхови». В этом процессе было решено широко не распространять информацию об этом продукте внутри страны. Поэтому сегодня «Пончхови» позиционируется как продукт для тех, кто о нём знает.





В процессе продвижения своей разработки Bioara столкнулась с проблемой появления многочисленных клонов, создававшихся крупными компаниями. Это не могло не ударить по позициям Bioara. Но нет худа без добра. С другой стороны, подобная ситуация говорила о высоком интересе к этому продукту. Новый маркетинг позволил заинтересовать покупателей за рубежом.





Для распространения информации о выдающихся свойствах южнокорейского кордицепса мы посещали различные выставки, рассказывая и показывая эффект южнокорейской разновидности этого гриба. В результате, сегодня многие в Китае знают наш бренд «Пончхови». Наша продукция популярна во Вьетнаме и на Филиппинах. На самом деле этот продукт довольно дорогой. Цена равна зарплате за один-два месяца в данных странах. Но, несмотря на это, наблюдается высокий спрос. Поскольку при употреблении эффект ощущается сразу. Кроме того, «Пончхови» хорош на вкус. Сегодня на Филиппинах и во Вьетнаме его называют «волшебным соком».





Bioara экспортирует свою продукцию в 13 стран, в которых она очень ценится. В прошлом году компания получила награду Seoul Award за лучший продукт, организованную Сеульским агентством по развитию бизнеса. Bioara подготовила платформу для увеличения экспорта, продолжая открывать миру уникальные свойства южнокорейского кордицепса.