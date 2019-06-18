РК в торговом споре США и Китая

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Торговая война США и Китая перерастает в борьбу за влияние. В этой ситуации в крайне не простом положении оказалась РК, в значительной степени зависящая от торговли с этими странами. США ввели санкции против китайской компании Huawei. Китай пообещал пойти на ответные меры. Правительства обоих государств требуют от партнёров принять одну из сторон.

Подробней об этом мы поговорим с главой института экономики США и Китая Чо Ён Чханом.





Сейчас в самом разгаре борьба США и Китая за получение лидерства в сфере 5G, которая является ключевой в войне за технологическую гегемонию. Итоговой целью США в этом вопросе является вытеснение Huawei из сетей связи 5G. Высока вероятность того, что компании, которые не присоединятся к давлению США на китайскую корпорацию, попадут в чёрный список. Даже посол США в РК Гарри Харрис 7 июня на семинаре по вопросам обороны указал на естественность опасений США о том, как на всей территории РК скажется установление сетей связи пятого поколения. Он также выразил уверенность в том, что США и РК совместно будут решать связанные с этим вопросы. Это часть попытки США склонить РК к прекращению партнёрских отношений с Huawei. Суть конфликта США и Китая состоит не в проблеме дисбаланса, а в противостоянии вокруг экономической, промышленной и военной гегемонии. В этой войне южнокорейские компании склоняются к необходимости выбрать одну из сторон.





Давление США на Huawei продолжается. 15 мая американский президент Дональд Трамп подписал указ, который вводит режим чрезвычайного положения для защиты американских информационно-коммуникационных сетей от иностранных угроз. Он позволяет запретить ведение операций с иностранными компаниями в случае их признания в качестве потенциальной угрозы. 16 июня министерство торговли США сообщило о решении внести китайскую компанию Huawei и 70 связанных с ней фирм в «чёрный список». Таким образом, Huawei не может без разрешения США покупать компоненты и технологии американских производителей. После этого США начали давление на ЕС, Канаду, Австралию и другие страны с тем, чтобы склонить их к бойкоту Huawei. Южнокорейские компании могут столкнуться с большими проблемами, если прекратят поставку запчастей для китайской корпорации.





Если южнокорейские компании примкнут к давлению США на Huawei, то Samsung Electronics, SK Hynix и другие отечественные компании окажутся под ударом из-за ухудшения отношений с Китаем. Для Samsung Electronics Huawei является пятым источником продаж. Обе компании конкурируют на рынке смартфонов. Однако Samsung поставляет китайскому производителю дисплеи и полупроводники. Проблема состоит и в южнокорейских инвестициях в Китае. В настоящий момент только у четырёх крупнейших компаний РК в КНР имеется 30-40 производственных объектов.





Многие южнокорейские компании работают в Китае. Samsung Electronics производит в Китае микросхемы NAND flash, а SK Hynix – динамическую память с произвольным доступом DRAM. Продажи полупроводников двух компаний китайской Huawei составляют - по 5 млрд долларов. LG Electronics также со второй половины года приступает к массовому производству OLED дисплеев. Эти и многие другие компании окажутся под ударом в случае присоединения к бойкоту, организованному США. В частности, речь может идти о санкциях китайских властей относительно их производственных объектов. Китайское министерство коммерции может внести южнокорейские компании в чёрный список. Таких примеров в прошлом было не мало. Так, после установки американских систем ПРО THAAD в РК, 87 из 99 магазинов южнокорейской компании Lotte, работающих в Китае, были закрыты. По данным The New York Times, в последнее время китайское правительство предупреждает крупнейшие компании мира о серьёзных последствиях в случае прекращения поставок различных запчастей и комплектующих китайским производителям. Поэтому экономика РК находится в очень сложной ситуации. В прошлом году на долю Китая пришлось 26,8% южнокорейского экспорта, а на США 12%. Между тем, нельзя не упомянуть о хоть и частичных, но положительных моментах.





В предыдущем году лидерами по доле на мировом рынке оборудования связи пятого поколения 5G были Huawei, Ericsson, NOKIA, Samsung Electronics. В первом квартале этого года на первое место вышла компания Samsung Electronics. Тоже самое наблюдается и на рынке смартфонов. Это связано с эффектом замещения китайских производителей, находящихся под давлением США. На американском рынке в прошлом году импорт из Китая снизился на 24,7%. Показатель относительно РК напротив вырос на 25%. От повышения пошлин на китайские товары выиграли РК, Тайвань, Вьетнам.





Huawei конкурирует с южнокорейскими компаниями на рынке оборудования связи 5G и смартфонов. Поэтому санкции США против этой корпорации могут стать шансом для южнокорейских производителей. К 2020 году Samsung Electronics намерена достичь доли в 20% на мировом рынке оборудования 5G. Но затягивание санкций против Huawei отрицательно скажется на всех. В частности, в этом случае можно ожидать снижения спроса на IT продукцию, падения цен на полупроводники, замедление процесса введения системы связи пятого поколения. Лучшим выходом из этой ситуации может стать разрешение споров США и Китая в ходе предстоящего саммита «Большой двадцатки».





Учитывая особенность ситуации в её решении необходим стратегический подход. Самое важное в интересах государства не создавать себе врагов. Нужно ещё больше сблизиться с США и Китаем. Частные компании одновременно должны как можно скорее создать план Б, готовясь к самым худшим сценариям развития событий. По прогнозам Bloomberg, в случае затягивания торговой войны ущерб для глобальной экономики составит 600 млрд долларов. РК, больше других зависящая от китайского рынка, окажется под наибольшим ударом.





В настоящий момент важно не то какую из сторон стоит выбрать. Нужно избрать мудрый и продуманный подход, отталкиваясь, прежде всего от интересов государства по разным вопросам. Также правительству следует разработать сбалансированную политику, чтобы избежать повторения ситуации с давлением со стороны Китая в ответ на размещение американских комплексов ПРО THAAD.