Мисс и Миссис Полицейские





Об еще одном хорошем боевике мы расскажем вам в нашем очередном выпуске нашей передачи «Пять минут о кино». На этот раз в главных ролях – женщины-полицейские, расследующие убийство девушки, отлично дерущиеся, гоняющие по городу на машинах, и спасающие город от преступников! Главную роль в фильме исполнила актриса Ра Ми Ран, которую многие уже знают по работам в других фильмах и популярных телесериалах. Все подробности – в нашем выпуске!