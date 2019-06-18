Ночной пляж и одиночество (밤의 해변에서 혼자 / On the Beach at Night Alone, 2017)





Жанр: драма

Режиссер: Хон Сан Су

В ролях: Ким Мин Хи

Премьера: 23 марта 2017 г.

Возрастное ограничение: отсутствует





Действие фильма происходит в одном заграничном городе, куда приезжает молодая южнокорейская актриса по имени Ён Хи. Она отказывается от всего и лишь следует зову сердца. Причиной тому стал невыносимый стресс от романа с женатым мужчиной, который обещает вскоре к ней приехать. Однако Ён Хи всё же сомневается в его словах. Она обедает в доме знакомых, прогуливается по пляжу. Спрашивает у своей знакомой, думает ли о ней её бывший спутник.

Вскоре Ён Хи возвращается на родину. Город Каннын провинции Канвондо, несколько приятелей, алкоголь. Ён Хи пытается удивить своих друзей - порой становится грубой, спустя некоторое время - отрешённой от реальности. Оставшись одна, Ён Хи отправляется на пляж, где все воспоминания оживают и тут же исчезают, словно туман. Главную героиню не оставляет вопрос о том, насколько важна любовь в нашей жизни.