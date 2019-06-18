Си Цзиньпин посетит с государственным визитом КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Пхеньян в период с 20 по 21 июня. Возможно, визит главы Китая окажет большое влияние на диалог с Севером по вопросам его денуклеаризации. Си Цзиньпин в 2008 году посещал КНДР с официальным визитом в качестве вице-премьера, однако как глава государства едет в Пхеньян впервые. Предстоящая встреча Ким Чон Ына и Си Цзиньпина станет пятой по счёту. Это свидетельствует об активно развивающихся отношениях и взаимопомощи между двумя странами. Китай является для Севера сильным и надёжным союзником, в то же время Север играет для Пекина роль рычага воздействия. Такое сотрудничество приобретает важное значение особенно сейчас, в период нарастания противостояния между Китаем и США. Поэтому Пекин постарается вовлечь Пхеньян в зону своего влияния.

Китай должен подтвердить своё влияние в регионе, воздействуя на Север. Аналитики предполагают, что Си Цзиньпин предпримет меры для изменения позиции Пхеньяна, тем самым создавая благоприятную обстановку перед проведением американо-китайского саммита. Между тем, Север пришёл в себя после провала на саммите в Ханое и начал искать выход из сложившейся ситуации. С одной стороны в отношении Вашингтона озвучивается критика и осуществляется давление, с другой – ведётся поиск путей выхода из нынешней ситуации. Ранее, КНДР установила срок ведения диалога с США до конца этого года, призвав Вашингтон изменить подход к вопросу денуклеаризации. 12 июня в честь годовщины подписания совместной декларации лидерами КНДР и США Ким Чон Ын отправил личное письмо президенту США Дональду Трампу. Помимо этого, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, заместитель председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоль и другие высокопоставленные лица впервые за долгое время появились на публике. Предполагается, что они находились в тени и отбывали наказание за провал саммита в Ханое. Поэтому их возвращение может говорить о том, что Север провёл анализ переговоров и завершил подготовку новой стратегии.

Считается, что всё это время лидер КНР Си Цзиньпин откладывал свой визит в КНДР поскольку в условиях действия антисеверокорейских санкций ему нечего было предложить Северу. Сегодня Пекин также не в силах осуществить полномасштабную поддержку СК. Однако появился повод в виде проблемы нехватки продовольствия в КНДР. Ожидается, что Китай окажет масштабную гуманитарную помощь Северу. Таким образом, сложились условия для того, чтобы лидеры двух государств сели за стол переговоров. В свою очередь, Белый дом в связи с предстоящим визитом Си Цзиньпина в Пхеньян вновь напомнил о необходимости достижения полной денуклеаризации Севера. Как заявили в Госдепе США, Вашингтон и его союзники стремятся к достижению полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Подобное заявление было сделано с целью давления на Китай. В администрации президента РК надеются, что саммит в Пхеньяне положительным образом скажется на решении ядерной проблемы Севера.



