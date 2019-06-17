Главный корейский кулинар Пэк Чжон Вон покоряет YouTube

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Известный южнокорейский шеф-повар Пэк Чжон Вон открыл свой первый канал на YouTube под названием «Секреты кулинарного мастерства от Пэк Чжон Вона». 11 июня на YouTube было загружено восемь видеороликов, и спустя шесть часов более 320 тыс. человек подписались на данный канал.

Кулинар в своём интервью рассказал о том, зачем и почему начал вести собственный канал. По его словам, однажды его тёща позвонила ему и попросила поделиться рецептом приготовления «кальбиччим» или тушёных говяжьих ребрышек, потому как блюдо, приготовленное по его рецепту из интернета, оказалось не совсем удачным. Всё дело в том, что в интернете - огромное количество ложных рецептов, не имеющих к Пэк Чжон Вону никакого отношения. Поэтому данный канал на YouTube призван внести ясность в кулинарное пространство южнокорейского интернета.

«В мире много специалистов, обладающих глубокими знаниями о различных блюдах и способах их приготовления. Я являюсь лишь одним из тех, кто решил поделиться своим опытом и сделать это более интересно. По сравнению с другими «китами» кулинарного искусства, мне ещё есть чему учиться», - рассказал Пэк Чжон Вон. Несмотря на его скромность, видеоролики «чэюк поккым или жаренная свинина в остром соусе на 100 человек» и «стейк с соусом карри» получили большой успех среди подписчиков YouTube. Южнокорейский кулинар планирует перевести ряд рецептов приготовления корейских блюд на иностранные языки для пользователей YouTube, не говорящих на корейском языке.