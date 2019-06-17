Группа Пантхан сонёндан отметила свой юбилей

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Всемирно известная группа Пантхан сонёндан отметила шестилетний юбилей. 13 июня, ровно шесть лет назад, южнокорейские артисты выпустили свой первый альбом 2 COOL 4 SKOOL и популярный трек «No More Dream». Всё это время певцы активно работали над собой, чтобы достичь успеха. Теперь у группы невероятное количество фанатов как в Корее, так и по всему миру.

Пантхан сонёндан является обладателем ряда крупнейших музыкальных наград - Mellon Music Awards, Golden Disk Awards, Seoul Music Awards и Gaon Chart Awards. Первый альбом группы 2 COOL 4 SKOOL был продан тиражом более 60 тысяч дисков. Продажи второго альбома Skool Luv Affair превзошли все ожидания и разошлись тиражом в сто тысяч экземпляров. Примечательно, что продюсерская компания музыкальной группы Big Hit Entertainment - не самая крупная компания в южнокорейском шоу-бизнесе. Несмотря на это, певцы добились головокружительного успеха благодаря своему таланту и стараниям.

У Пантхан сонёндан огромная «армия» фанатов. 13 июня Чимин - участник Пантхан сонёндан - в Твиттере выразил слова благодарности фанатам за их поздравления и опубликовал видео, снятое во время путешествия в честь юбилея группы. Совсем недавно артисты вернулись из музыкального турне по Европе. В минувшие выходные в Пусане прошла встреча членов группы с южнокорейскими фанатами. Точно такое же мероприятие запланировано на 23-24 июня в Сеуле.