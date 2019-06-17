Драма «Парфюм» от телеканала KBS2





Романтичная история телеканала KBS2 «Парфюм» о талантливом дизайнере, мечтающей о карьере профессиональной модели и особых духах, возвращающих молодость, демонстрирует высокие телевизионные рейтинги. Драма выходит на экраны телевизоров каждый понедельник и вторник в 22:00 по Сеульскому времени. 11 июня 8 серия в столичном регионе достигла телевизионного рейтинга 7,6%. Это самый высокий показатель в данном временном промежутке. В своём большинстве «Парфюм» смотрят зрители в возрасте от 20 до 49 лет.

Спросите, какова же причина популярности новой драмы? Прежде всего, это актёрское мастерство. Актёр Син Сон Рок с первой серии вошёл в роль талантливого и своеобразного дизайнера Со И До, а актриса Ко Вон Хи идеально передала образ молодой девушки Мин Е Рин, использовавшей особые духи, чтобы обрести молодость и воплотить свою мечту в реальность. Также большое внимание стоит уделить сценарию драмы. Диалоги главных персонажей Со И До и Мин Е Рин наполнены интересными фактами, неведомыми обычному телезрителю, а также различными прозвищами героини Мин Е Рин, придуманными дизайнером Со И До. Наконец, «Парфюм» гармонично сочетает в себе элементы фантазии и реальность жизни. В сериале особые духи на 12 часов возвращают молодость обычной домохозяйке, которая всю свою жизнь посвятила мужу и семье, но в итоге осталась одна и была готова свести счёты с жизнью.