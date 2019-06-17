Певица Сольби: я стала художницей, однако хочу сохранить свой артистический образ

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Певица Сольби (наст. имя Квон Чжи Ан) в настоящее время активно занимается художественным творчеством.

13 июня в Сеульском арт-центре Инса прошла выставка артистки под названием «Реальность, такая как она есть» (Real Reality). Сольби уже несколько лет увлекается написанием картин. В 2015 году артистка представила общественности произведение Daydream, в котором совместила танец, музыку и краски. За последние три года Сольби создала более 70 произведений искусства. Её произведение Red раскрывает тему ранимости женщины и направлено на привлечение интереса общества к проблеме прав прекрасного пола. Последнее творение Сольби - Violet - было создано во время её пребывания во Франции. Артистка через «танец на небесах» раскрыла тему первоначальной любви и первородного греха.

По словам Сольби, ей хотелось бы заниматься данным видом творчества всю свою жизнь и быть просто самой собой. В то же время артистка намерена сохранить свой артистический имидж и впредь радовать поклонников своим творчеством.