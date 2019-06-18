Рассказ «Жена бедняка» писателя Хён Чжин Гона

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Главный герой K мечтает однажды стать известным литератором, поэтому каждый день проводит время за книгами и учёбой. Поскольку работы у него особо нет, жена вынуждена распродавать вещи и мебель, полученные в приданое, чтобы еле-еле сводить концы с концами.









День за днём до самого заката я проводил время за жалким чтением и бесполезными сочинениями и даже понятия не имел, есть ли в доме рис или дрова. И всё равно на столе время от времени появлялись вкусности, а моя одежда не изнашивалась исключительно благодаря усилиям жены.





나는 보수없는 독서와 가치 없는 창작으로

해가 지고 날이 새며

쌀이 있는지 나무가 있는지 망연케 몰랐었다.

그래도 때때로 맛난 반찬이 상에 오르고

입은 옷이 추하지 아니함은 전혀 아내의 힘이었다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Жена героя не отличается передовыми, радикальными взглядами и, тем не менее, она поддерживает стремление мужа к высоким ценностям, приносит себя в жертву ради семьи. Рассказ «Жена бедняка» - это история о любви мужа и жены, о том, что в стремлении к психологическому счастью можно преодолеть бытовые трудности.





- Хотел бы и я поскорее устроиться и купить тебе шелковые туфли...

- Да? Это случится уже скоро.

- Ты действительно так считаешь?

- Ну конечно! По-другому и быть не может.

Меня, безызвестного, никем не признанного писателя, уже глубоко в душе признала собственная жена. Всё это время она безо всяких упрёков помогала мне невзирая на сильную естественную потребность к материальным вещам.

- Ты поддерживаешь и утешаешь меня, мой ангел!

Мысленно я выкрикнул эти слова жене, затем обхватил ее обеими руками за талию и крепко прижал к себе.





“나도 어서 출세를 하여 비단신 한 켤레쯤은 사주게 되었으면 좋으련만...”

“네에? 얼마 안되어 그렇게 될 것이야요”

“정말 그럴것 같소?”

“그러먼요. 그렇고 말고요”





아직 아무도 인정해주지 않은 무명작가인 나를

다만 저 하나가 깊이깊이 인정해준다.

그러기에 그 강한 물질에 대한 본능적 욕구도 참아가며

오늘날까지 몹시 눈살을 찌푸리지 아니하고

나를 도와준 것이다.





‘아아... 나에게 위안을 주고 원조를 주는 천사여’





마음속으로 이렇게 부르짖으며

두 팔로 덥석 아내의 허리를 잡아

내 가슴에 바짝 안았다.









Писатель Хён Чжин Гон (9.08.1900 - 25.04.1943) родился в г. Тэгу провинции Кёнсан-Пукто. В 1920 году он дебютировал в журнале «Кэбёк» с рассказом «Жертвенные цветы». Автор произведений «Жена бедняка», «Общество, в котором предлагают алкоголь», «Удачный день».