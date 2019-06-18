







Дата рождения: 16 марта 1984 г.

Дебют: цифровой альбом [Аромат,향기] в составе группы Mint (민트), 1999 г.

Рост: 166 см

Вес: 47 кг





Южнокорейская актриса Ким Мин Со родилась в Сеуле. Окончила среднюю школу Янсо провинции Кёнгидо, а затем кафедру кинематографа и актёрского мастерства университета Тангук. Ещё в школе Мин Со начала выступать на южнокорейской эстраде, в 1999 году дебютировав в составе молодёжной группы Mint вместе с двумя другими певицами О Чжи Сон и Кан Хэ Гён. Группа просуществовала совсем недолго, и уже в 2000 году было принято решение о её роспуске, но за десять месяцев артистки успели выпустить два альбома – «Аромат» (향기, 1999 г.) и «Mint» (민트, 2000 г.) Концертное видео одной из главных песен группы – Passion (패션)- доступно на портале YouTube. Далее последовал долгий перерыв, после которого артистка приняла решение заняться актёрской деятельностью. В 2008 году Ким Мин Со получила роль в телевизионной драме телеканала SBS «Я тебя люблю». В своём большинстве актриса играла роли отрицательных персонажей. Ким Мин Со за всю свою творческую карьеру приняла участие в съёмках более чем двадцати драм. Самая известная - драма телеканала KBS2 «Хороший доктор», в котором Ким Мин Со исполнила роль Ю Чхэ Гён, начальницы отдела планирования и управления университетской больницы Сонвон и подруги заведующего отделением детской хирургии Ким До Хана. В 2013 году она была номинирована премию телеканала KBS за лучшую женскую роль второго плана в сериале «Хороший доктор».