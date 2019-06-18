Новый план Сеула по урегулированию спора вокруг проблемы жертв принудительной трудовой мобилизации

Южнокорейское правительство предложило план разрешения разногласий вокруг проблемы жертв принудительной трудовой мобилизации времён Второй мировой войны. Его суть сводится к формированию фонда выплаты компенсаций за счёт добровольных отчислений южнокорейских и японских компаний. Данный план предложен на фоне протестов Японии относительно решений Верховного суда РК, обязавших японские компании выплатить компенсации жертвам трудовой мобилизации. На встрече с журналистами представитель МИД РК заявил, что Сеул готов рассмотреть возможность начала процедуры разрешения споров, предусмотренной первым пунктом третьей статьи базового договора о нормализации южнокорейско-японских отношений от 1965 года. Данная позиция была передана японской стороне.





Ранее, 20 мая японская сторона потребовала от РК сформировать арбитражную комиссию по вопросу недавних решений Верховного суда РК. Последний, в частности, обязал японские компании выплатить компенсацию жертвам принудительной трудовой мобилизации. 30 октября прошлого года суд обязал металлургическую компанию Nippon Steel Corporation выплатить по 85 тыс. долларов четырём гражданам РК, работавшим на её заводах во время японской колониальной оккупации. Кроме того, 29 ноября Верховный суд обязал Mitsubishi Heavy Industries Group выплатить аналогичные компенсации десяти другим гражданам РК. В МИД РК сообщили, что правительство уважает решение Верховного суда и учитывает необходимость исцеления психологических травм жертв вышеуказанного преступления и построения перспективных южнокорейско-японских отношений.





По данному вопросу правительство Японии придерживается прежней позиции о том, что претензии южнокорейских пострадавших утратили актуальность согласно базовому договору об отношениях между Японией и Кореей, заключённому в 1965 году. В соответствии с документом, Япония предоставила РК 300 млн долларов и кредит на сумму 200 млн долларов. Эти средства были использованы тогдашним правительством на развитие экономики. Однако, суд постановил, что частные обращения по этому вопросу оправданны, поскольку они не подпадают под вышеуказанный договор. В свою очередь, РК основывается на здравом смысле и юридическом подходе. Между тем, вероятность того, что Токио примет новое предложение Сеула по компенсациям не велика. Это связано с позицией Японии о том, что все споры по данному вопросу разрешены согласно вышеуказанному договору.



