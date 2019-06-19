Глава 9. Король Чин Хын

24-й король Силла Чин Хын стал государем, когда ему исполнилось 15 лет. Поскольку король был малолетним, его регентшей была мать – дочь короля Поп Хына.

Прошло время, и мальчик повзрослел. В сентябре 554-года войска Пэкче перешли в наступление, забрали 39 тыс. жителей Силла и 8 тыс. лошадей. Стоит отметить, решение Пэкче было связано с позицией короля Чин Хына, который отказался от предложения Пэкче о совместных атаках на Когурё. Король Чин Хын сказал: «Судьба государства зависит от Божьей воли. Если небо благоволит Когурё, то как я смогу желать его распада?» Слова нашего героя тронули сердце короля Когурё. С тех пор Силла и Когурё стали дружными соседями.

Так описываются те события в летописи Самгук юса. Но, всё ещё не понятно с чем связан такой гнев короля Пэкче?

Чтобы понять это, я расскажу вам об отношениях между этими государствами, обратившись на другие источники.





В V веке Силла всеми силами стремилось избавиться от зависимости от Когурё. А Пэкче был нужен военный союзник для защиты своих северных границ от Когурё. Чтобы защититься от сильнейшего врага, обоим государствам пришлось объединиться. После обмена письмами был создан военный союз Пэкче и Силла.

С конца V до начала VI века их союз укрепился настолько, что оба государства начали проводить более агрессивную политику в отношении соседей. Первой жертвой их агрессии стал союз каяских государств. Естественно, их конечной целью было государство Когурё.

Король Пэкче Сон ван (523-554) совместно с Силла организовал поход против Когурё, который завершился победой союзников. В итоге Пэкче удалось отвоевать 6 округов из тех, которые еще в 475 году были захвачены Когурё. Силла также присоединило себе 10 округов в районе реки Ханган.

Впоследствии у Силла на северных границах появились собственные территориальные интересы, и они оказались важнее, чем союзные отношения с Пэкче. Наш герой, король Чин Хын, решил расширить свои северные территории за счет Пэкче. В 553 году он отправил войска на северо-запад, к границам с Пэкче, и присоединил земли, основав округ Синчжу.

Именно в том году произошло улучшение отношений между Силла и Когурё.

В следующем, 554 году король Пэкче лично повел войска против Силла, чтобы вернуть захваченные территории. В боях погиб он сам и вместе с ним — четверо ближайших высокопоставленных сановников. Армия Пэкче понесла потери в 29.600 человек. Итак, 120-летний союз Пэкче и Силла распался, два соседних государства стали врагами.