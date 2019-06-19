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Новый план Сеула по урегулированию спора вокруг проблемы жертв принудительной трудовой мобилизации
2019-06-19
#Мелодии Кореи l 2019-06-19
Среди старых песен западных провинций Кореи много известных композиций, которые пережили века. Местная музыка трогает сердце слушателя своим колоритом и необычными напевами, красивыми стихами и манерой исполнения. С некоторыми такими композициями вы познакомитесь в нашем выпуске.
Выпуск 419. Песни западных провинций
* Песня «Квансан юнма» - Ким Гван Сук (вокал)
* Песня «Чхоханга» - О Бок Нё (вокал)
* Отрывок из песни «Бэбэникут», в котором неизвестный притворяется шаманом - Ли Ын Гван (вокал)
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2019-06-19
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