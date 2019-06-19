



Среди старых песен западных провинций Кореи много известных композиций, которые пережили века. Местная музыка трогает сердце слушателя своим колоритом и необычными напевами, красивыми стихами и манерой исполнения. С некоторыми такими композициями вы познакомитесь в нашем выпуске.





Выпуск 419. Песни западных провинций

* Песня «Квансан юнма» - Ким Гван Сук (вокал)

* Песня «Чхоханга» - О Бок Нё (вокал)

* Отрывок из песни «Бэбэникут», в котором неизвестный притворяется шаманом - Ли Ын Гван (вокал)