Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею

© YONHAP News

С неожиданного визита китайского руководителя Си Цзиньпина в Северную Корею начинается череда саммитов в регионе Северо-Восточной Азии, на которых так или иначе будет затронута северокорейская ядерная проблема. На полях саммита «Большой двадцатки», который будет проходить в японской Осаке 28-29 июня, планируются встречи на высшем уровне между США и Китаем и между Республикой Корея и Китаем. Сразу после саммита G20 планируется отдельный раунд переговоров в верхах между Сеулом и Вашингтоном. Всплеск дипломатической активности в регионе комментирует профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Ачжу.