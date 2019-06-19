Сближаясь с Севером: Научно-техническая сфера в КНДР

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Команда из трех человек из Политехнического университета имени Ким Чхэка Северной Кореи заняла восьмое место на Международной студенческой олимпиаде по программированию, проходившей в Португалии в апреле. В этом ежегодном мероприятии, организуемом Ассоциацией компьютерной техники США, участвуют лучшие университеты со всего мира, которым, чтобы победить, необходимо за определенное время решить ряд сложных задач по программированию. В этом году в чемпионате принимали участие студенты из 3.200 университетов из 110 стран. Из них до финала дошли 135 команд из 47 государств. 8-е место, занятое командой КНДР на соревнованиях столь высокого уровня, свидетельствует о том, что северокорейские студенты, изучающие информационные технологии, вполне могут конкурировать со своими коллегами из самых известных вузов всего мира. В этой связи закономерен вопрос, как далеко продвинулась Северная Корея в научно-технической сфере. Сегодня мы постараемся разобраться в этом вместе с профессором Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.