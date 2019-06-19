США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

Министерство финансов США ввело санкции в отношении небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество». Учитывая выбранный для этого момент, подобное действие Вашингтона можно расценивать как предупреждение для Китая, председатель которого Си Цзиньпин находится с государственным визитом в СК. В то же время США проявили мирный жест в вопросе диалога с Севером. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн заявил о необходимости более гибкой политики в решении ядерной проблемы СК и подчеркнул открытость к возобновлению двустороннего диалога. Такую позицию он выразил на мероприятии в Вашингтоне, организованном Атлантическим советом и фондом Восточной Азии. Спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, также присутствовавший там, отметил, что санкции не являются абсолютным решением сложившейся проблемы. По его мнению, надо двигаться в сторону достижения обоюдного консенсуса.

Большое внимание привлекает то, что Вашингтон принял решение о введении очередных санкций в преддверии визита Си Цзиньпина в Пхеньян и во время проведения открытой лекции представителей РК и США по северокорейским вопросам. Примечательно, что на этот раз объектом санкций стала компания, работающая в России. Её обвиняют в открытии банковских счетов для размещенной в Китае компании, связанной с северокорейским внешнеторговым банком. Таким образом, в ситуацию вовлечены три страны: Россия, Китай и КНДР. Они в последнее время демонстрируют тесное сотрудничество. Вслед за русско-северокорейским саммитом во Владивостоке последовал саммит лидеров Китая и России. В этот раз китайский премьер принял решение посетить Пхеньян.

Торговый конфликт между США и Китаем продолжает набирать обороты. Лидеры двух государств должны встретиться на следующей неделе на полях саммита «Большой двадцатки». В этой связи, по мнению аналитиков, Вашингтон решил использовать свой козырь в виде санкций, чтобы надавить на Китай в вопросе сотрудничества по сдерживанию КНДР. Кроме того, это предостережение Пекину и Москве, которые в последнее время активно выступают за возобновление и расширение помощи КНДР. Очевидно, что США меняют подход к северокорейскому вопросу. Вашингтон в преддверии северокорейско-китайского саммита решил проявить политику кнута и пряника, с одной стороны, сделав мирный жест, с другой, – объявив о введении санкций. Возможно, уже к концу июня ситуация на Корейском полуострове может кардинальным образом измениться.



