Инцидент с северокорейской лодкой вызывает много вопросов

Администрация президента РК выразила протест относительно подозрений о неприемлемости действий военных по инциденту, связанному с беспрепятственным проникновением северокорейской рыбацкой лодки на территорию страны. В заявлении были отмечены неэффективная работа военных по охране государственных границ и определённая путаница в докладе об инциденте. Однако было отмечено, что все действия военных были выполнены в соответствии с действующими инструкциями. Всё началось с того, что 15 июня четыре северокорейских рыбака на лодке проникли на территорию РК, в район порта Самчхок провинции Канвондо. По имеющимся данным, в ночь на 15 июня северокорейская лодка прибыла в окрестности порта Самчхок и уже на рассвете в 6:20 пришвартовалась у пристани южнокорейского порта. Двое из рыбаков спустились на берег и попросили сотовый телефон у местных жителей, один из которых позвонил в правоохранительные органы. На место прибыло подразделение морской полиции, проведя дознание в отношении северян, двое из которых решили вернуться обратно в КНДР, а двое других – остаться в Республике Корея.





В связи с инцидентом были озвучены претензии к эффективности работы южнокорейских военных, а также подозрения о неверных данных в докладе и попытке сокрытия некоторых фактов произошедшего. Наиболее серьёзный момент касается последних двух. Изначально военные утверждали, что северокорейская лодка дрейфовала неподалёку от порта Самчхок и была там же задержана. Это полностью противоречит данным о том, что северяне изначально направлялись на юг с целью остаться в РК, а подплыли прямо к причалу порта. Такая недостоверная информация была доложена в администрацию президента РК и в органы южнокорейской разведки. Однако военные не знали, что морская полиция уже сообщила информацию во всех деталях в вышеупомянутые органы. В соответствующем докладе говорится, что четыре человека на неопознанной лодке вошли в бухту порта Самчхок. Местный житель, узнав о том, что данные лица являются гражданами КНДР, сразу же сообщил об этом в морскую полицию. Также указывается, что северокорейская лодка вышла из города Кёнсон в провинции Хамгён-Пукто 5 июня. Из-за неисправности мотора лодка дрейфовала. 14 июня мотор был отремонтирован, и рыбаки приняли решение войти в южнокорейский порт Самчхок.





Доклады морской полиции и военных, как выяснилось, сильно отличаются друг от друга. Это привело к тому, что министр обороны страны Чон Гён Ду публично принёс извинения южнокорейскому народу и заявил о готовности провести тщательное расследование в случае выявления ложных сообщений или сокрытия каких-либо данных. По словам военных, речь идёт о деревянной лодке, которую не видно на радаре. Кроме этого, работу затрудняли высокие волны в районе инцидента. Однако всё это, как выяснилось, не соответствует действительности. Волны тогда были не высокими, а военные имеют специальные тепловизоры. Всё дело в халатности военных, базирующихся в порту Тонхэ-Самчхок в провинции Канвондо. Помимо этого, вызывают сомнение некоторые факты. Прежде всего, шансы успешно пересечь несколько сотен километров на малогабаритном судне весом всего 1,8 тонны минимальны. Для экипажа это равноценно самоубийству. Кроме того, задержанные северокорейские рыбаки выглядели довольно опрятно. Ранее, было завялено о том, что по разрешению капитана лодка была утилизирована. Однако по правилам лодки северян, пожелавших остаться в РК, должны быть сохранены в качестве доказательства.



