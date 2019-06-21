Юн Сок Ёль - кандидат на должность генерального прокурора РК

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Кандидатура главы прокуратуры центрального административного округа Сеула Юн Сок Ёля была одобрена на должность генерального прокурора РК 18 июня на заседании кабинета министров. Теперь кандидатура должна быть утверждена на слушании в парламенте в течение 20 дней после получения соответствующего запроса от администрации президента.
Юн Сок Ёль известен расследованием громких дел, связанных с коррупцией и превышением полномочий на высоком уровне. О его возможном назначении на пост следующего генерального прокурора заговорили довольно рано. Как пояснили в пресс-службе администрации президента, он смог раскрыть дела, связанные с коррупцией, и проявил стойкость, выдержав давление власти. В случае утверждения кандидатуры Юн Сок Ёль станет первым генеральным прокурором, который не проработал в должности главы Высшего суда. Стоит отметить, что в прокуратуре очень большое внимание уделяют иерархичности и преемственности. Если более младший коллега займет наивысший пост генерального прокурора, то старшие высокопоставленные коллеги, которые поступили на службу в системе прокуратуры раньше, по традиции уходят в отставку. Таких коллег может оказаться около 30 человек. Возможно, не все они покинут посты, но всё же масштабные перестановки в прокуратуре окажутся неизбежны.
В качестве первостепенной задачи Юн Сок Ёль видит реформирование прокуратуры и, в частности, регулирование прав на расследование между прокуратурой и полицией. Оппозиция отреагировала на кандидатуру Юн Сок Ёля негативно, поэтому слушания, вероятно, будут сопровождаться многочисленными спорами. Срок полномочий нынешнего генерального прокурора Мун Му Иля заканчивается 24 июля.
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