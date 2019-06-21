Сборная РК - серебряный призёр молодёжного ЧМ по футболу

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17 июня молодёжная сборная РК вернулась на родину после успешного выступления на чемпионате мира по футболу среди молодёжных команд 2019 года. Несмотря на поражение в финальной игре с командой Украины, южнокорейская сборная совершила невероятный прорыв, впервые в истории дойдя до финала чемпионата. Изначально спортсмены были нацелены повторить успех 1983 года, когда команде РК впервые удалось выйти в полуфинал. Однако слаженность сборной, великолепная работа тренера и превосходная тактика помогли спортсменам достичь даже больших результатов. В самом начале южнокорейские футболисты успешно вышли из «группы смерти», в которой пришлось встретиться с командами Аргентины, Португалии и ЮАР. После поражения в матче с командой Португалии сборная РК оказалась в сложной ситуации. Следующий матч со сборной ЮАР был сыгран вничью, поэтому южнокорейским футболистам нужна была только победа для выхода в одну восьмую финала. Правильный настрой всё же сделал своё дело: матч со сборной Аргентины был выигран со счётом 2:1. Следующий соперник - команда Японии - был тоже повержен со счетом 1:0. В четвертьфинале южнокорейские футболисты встретились с командой Сенегала. Игра велась с минимальным преимуществом и выдалась очень напряженной, ситуация усугубилась еще и неудачным пенальти. Однако команде РК всё-таки удалось вырвать победу у сборной Сенегала и повторить успех 1983 года - пройти в полуфинал. Далее последовала победа над командой Эквадора со счётом 1:0. В финале чемпионата сборная РК не смогла воспользоваться преимуществом первого гола и уступила команде Украины со счётом 3:1.

Успех южнокорейской команды - не случайность. Дело в том, что с 2013 года Корейская федерация профессионального футбола изменила правила отбора футболистов, обязав принимать одного спортсмена в возрасте младше 23 лет. Такая система даёт больше возможностей для воспитания молодых звёзд. Теперь, на каждую команду приходится в среднем 31,9% выходцев из молодёжных команд. Другими словами, молодые спортсмены теперь играют сразу в профессиональных командах вместо учёбы в ВУЗах. В этом году в южнокорейской молодёжной сборной играли 15 человек из K-лиги. В 2013 и 2017 годах это количество равнялось лишь 6 и 7 игрокам.