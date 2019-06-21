Встреча лидеров КНР и КНДР

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21 июня председатель КНР Си Цзиньпин завершил программу двухдневного визита в Пхеньян и вернулся в Пекин. В ходе встречи стороны в очередной раз подчеркнули важность дружественных взаимоотношений и стратегического диалога, а также единогласно поддержали необходимость решения проблем Корейского полуострова политическими методами.
Северокорейская сторона принимала высокопоставленного гостя с небывалой пышностью. Впервые приветственные мероприятия прошли в целых два этапа. Сначала главу Китая масштабно встречали в пхеньянском аэропорту Сунан, а затем лидеры двух стран встретились на площади перед мавзолеем Ким Ир Сена - Дворцом солнца Кымсусан. Разместили председателя КНР не в отеле для высокопоставленных лиц «Пэкхвавон», в котором обычно размещают иностранных гостей, а в никому не известном комплексе «Кымсусан», который, возможно, был подготовлен впервые к приезду Си Цзиньпина. Нельзя не отметить, что в приветственных мероприятиях принимали участие все самые высокопоставленные лица Севера. Специально для гостя из Китая были также подготовлены массовые выступления по гимнастике с участием примерно 100 тысяч человек.
Как сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа», встреча глав КНР и КНДР проходила в дружественной атмосфере. Си Цзиньпин выразил твёрдую готовность к участию в процессе формирования стабильности на Корейском полуострове. Северокорейское информационное агентство ЦТАК, в свою очередь, 22 июня сообщило о том, что Си Цзиньпин и Ким Чон Ын были единогласны во мнении относительно ситуации на Корейском полуострове и в очередной раз подтвердили важность дружбы между двумя странами.
Эксперты предполагают, что теперь Пекин снова займёт роль активного посредника между Вашингтоном и Пхеньяном, тем более что в скором будущем Си Цзиньпину предстоит встретиться с Дональдом Трампом. Вполне возможно, что лидер КНР отправится в США со специальным посланием от северокорейского лидера. Пхеньян, в свою очередь, теперь может надеяться на своего рода «подарки», которые обычно следуют за визитом высокопоставленных лиц из Китая. На этот раз таким «подарком» может стать масштабная продовольственная или сельскохозяйственная помощь.
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