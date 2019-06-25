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Золотая моя жизнь (14) 그렇구나

#Говорим как герои сериалов l 2019-06-23

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

그렇구나

[Кырокхуна] 

Понимаю.


Грамматика

그렇구나 происходит от прилагательного 그렇다 имеющий смысл согласия или признания. Преводится как «так, так есть». Плюс окончание -구나 и получается 그렇구나. Так говорят, когда говорящий, услышав что-либо от третьего лица делает для себя вывод или выражает, что он все понял. Поэтому в нашем диалоге мы перевели это выражение как «понимаю».


 지도상으로 우회전 해야 하는거구나그렇구나.

- А, по карте нужно повернуть направо. Ясно. 


그렇구나내일이 월요일이구나.

- Точно, завтра понедельник. 


자료를 놓고 와서 그렇게 뛰었구나그렇구나.

- Ты забыл документы и поэтому так бежал, вот почему.


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