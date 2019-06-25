Золотая моя жизнь (14) 그렇구나

Бандит, полицейский и дьявол
2019-06-25
#Говорим как герои сериалов l 2019-06-23
Фраза недели
그렇구나
[Кырокхуна]
Понимаю.
Грамматика
그렇구나 происходит от прилагательного 그렇다 имеющий смысл согласия или признания. Преводится как «так, так есть». Плюс окончание -구나 и получается 그렇구나. Так говорят, когда говорящий, услышав что-либо от третьего лица делает для себя вывод или выражает, что он все понял. Поэтому в нашем диалоге мы перевели это выражение как «понимаю».
- 아 지도상으로 우회전 해야 하는거구나, 그렇구나.
- А, по карте нужно повернуть направо. Ясно.
- 그렇구나, 내일이 월요일이구나.
- Точно, завтра понедельник.
- 자료를 놓고 와서 그렇게 뛰었구나, 그렇구나.
- Ты забыл документы и поэтому так бежал, вот почему.
2019-06-25
2019-06-24
2019-06-23