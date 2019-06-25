Мун Чжэ Ин: Лидеры КНДР и США должны встретиться как можно скорее 

КНДР и США предпринимают шаги по возобновлению переговоров. Принципиальные позиции каждой из сторон по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова остаются неизменными: Вашингтон по-прежнему требует от Северной Кореи полного ядерного разоружения в одностороннем порядке, а Пхеньян настаивает на встречных мерах в виде ослабления санкций. Однако стороны демонстрируют единство в понимании необходимости поддержания диалога. Немаловажную роль в этом отношении играет очередной обмен посланиями между лидерами двух стран. Ранее лидеры двух стран также обменивались личными письмами всякий раз, когда двусторонний диалог заходил в тупик.





Президент РК Мун Чжэ Ин упомянул, что в письме Ким Чон Ына есть одно «очень интересное положение». Похожее высказывание прозвучало и с северокорейской стороны. Таким образом, стороны обменялись письмами с «интересным содержанием», а Ким Чон Ын заявил, что серьёзно обдумает «интересное содержание» послания из Вашингтона. Напомним, что 19 июня спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн в своём выступлении говорил о необходимости «гибкого подхода» к требованиям Пхеньяна, подчеркнув, что двери к переговорам открыты, и для возобновления диалога не требуется предварительных условий. До сих пор американская сторона придерживалась позиции о том, что спешить в данном вопросе не стоит, и сам Дональд Трамп говорил, что он «не торопится» с решением вопроса о денуклеаризации. Таким образом, заявление Бигэна можно расценить как намёк на изменение позиции США. На этом фоне обмен «интересными» письмами между главами двух стран заслуживает особого внимания.





В послании Дональда Трампа Ким Чон Ыну могло содержаться новое предложение, и если это действительно так, то это может означать отход от провозглашённого ранее курса на достижение «крупной сделки». В политических кругах США уже высказывалось мнение о необходимости рассмотреть возможность поэтапного решения вопроса. Однако есть и немало скептиков. Учитывая формат дружественных посланий, а также существующие примеры из прошлого, это «интересное содержание» вряд ли носит сколь-либо конкретный характер. К тому же жёсткая политика США в отношении Северной Кореи не отменена. В день упомянутого выше выступления Стивена Бигэна, когда он говорил о «гибком подходе», министерство финансов США наложило санкции на российскую финансовую компанию за открытие счёта для северокорейского предприятия, находящегося под санкциями. США также продлили режим санкций в отношении КНДР. Кроме того, Северная Корея была в очередной раз отнесена к третьей категории рейтинга торговли людьми и включена в список стран, препятствующих свободе совести. В связи с этим высказывается мнение о том, что дружественное послание может содержать предложение о проведении третьего саммита. Однако встрече должны предшествовать рабочие переговоры, чтобы избежать той же участи, что постигла саммит в Ханое.



