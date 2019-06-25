Компания KCS – производитель систем безопасности

© KCS

Сегодня мы познакомимся с компанией KCS (케이씨에스), которая продемонстрировала свои технологические возможности на международной выставке технологий безопасности в Лондоне (IFSEC). У микрофона президент компании г-н Ким Хан Чжик.





На международной выставке технологий безопасности в Лондоне (IFSEC), которая проходила с 18 по 20 июня, компания KCS представила IP-камеру, оснащённым крипточипом KEV7 нашей собственной разработки и криптомодулем, а также крипто-медиа-конвертер. Иностранным профильным компаниям мы продемонстрировали возможности камеры по защите от хакерских атак. На разработку чипа ушло три года. Полученную технологию сначала было решено применить к камере. Через год работы удалось впервые в мире начать кодирование видео в реальном времени. Многие компании работали над решением этой проблемы, сосредоточившись на программном обеспечении. Но в этом случае снижается частота кадров. Затем происходит выпадение кадров. Поэтому мы работали над аппаратным обеспечением.





Выставка технологий безопасности в Лондоне входит в число трёх самых крупных профильных мероприятий в этой сфере. KCS впервые приняла участие в этой выставке, но сразу же привлекла внимание экспертов. Они, в частности, заинтересовались IP-камерой, оснащённой крипточипом KEV7. Она обеспечивает кодировку видео без потери кадров в режиме реального времени. Между тем, ключевым компонентом камеры является чип.





Если вкратце объяснить, что такое KEV7, то это ASIC MCU чип. Под ASIC понимается интегральная схема специального назначения, а MCU - это микроконтроллер или микросхема, содержащая процессор, память и периферийные устройства. Для использования в сенсорах и аппаратах интернета вещей размер чипа должен быть очень маленьким, имея низкие энергозатраты. Поэтому мы создали схему малых размеров. Её особенностью является наличие сильного механизма выработки криптов, а также IP аппаратный генератор случайных чисел (TRNG). В нём заложены технологии предотвращения копирования данных.





Мировой рынок оборудования безопасности видео, по прогнозам, к 2021 году составит 63 млрд долларов. Сегодня растёт количество хакерских атак на IP-камеры, что создаёт угрозу приватности частной жизни и национальной безопасности. В этой связи большие надежды возлагаются на крипточипы. Для разработки такой схемы, которая будет соответствовать высочайшим требованиям по безопасности, KCS потратила три года, затем сумев применить его в IP камере. Между тем, компания стремится не только к созданию отдельного аппаратного обеспечения, но и комплексных предложений. Это стало возможно только благодаря высокому технологическому потенциалу.





© KCS

KCS - это старая компания, которая работает 44 года. Korea Computer называют школой IT, настолько в ходе работы было создано много профессиональных кадров. Компания инвестировала во многие сферы. К примеру KCS достигла больших результатов в области технологий безопасности, проекте SI, систем Non Stop и в других. Это очень крепкая компания, подтверждением чему служит кредитный рейтинг A.





KCS это подразделение компании Korea Computer, которая была основана в 1974 году. Korea Computer первой в стране сумела создать платёжный терминал на основе отечественных технологий. Также гордостью компании является система платежей через кредитные карты, которая должна работать без остановок и перебоев. На неё приходится более 70% данного рынка. Постепенно KCS приступила к работе в сфере криптования данных. С 2012 года она ведёт крупный проект по созданию автоматической системы распределения электроэнергии с Корейской электроэнергетической корпорацией. Сегодня на рынке счётчиков на воду, электроэнергию и газ постепенно вводят технологии безопасности. В частности, корпорация намерена внедрить их в электросчётчиках. Соответствующий рынок составляет 22 млн единиц. Также растёт и рынок зарядных устройств для электромобилей. Тут также очень важен вопрос обеспечения корректной и защищённой работы аппаратов по проведению оплаты. Над разработкой таких зарядных устройств с чипами безопасности KCS работает совместно с Корейской электроэнергетической корпорацией. Ожидается, что уже во втором полугодии начнётся тестирование.





Системы безопасности на «умных» заводах и в «умных» домах раньше устанавливались через закрытые проводные сети. Но с развитием четвёртой промышленной революции акцент ставится на беспроводное соединение. Такой подход уязвим в вопросе безопасности. Через несколько лет на дорогах появятся самоуправляемые автомобили. Они работают на основе быстрого сбора и анализа огромного объёма данных через многочисленные сенсоры и другое аппаратное обеспечение. Но если такая машина подвергнется хакерской атаке, то водитель станет заложником, не имеющим возможности управлять своим автомобилем. Это может привести к серьёзным последствиям. Поэтому все подобные аппараты и оборудование могут оснащаться системами безопасности на основе крипточипов.





Сегодня человек быстро идёт к четвёртой промышленной революции. Уже сейчас многие системы и автомобили соединяются через «умные» сети. С развитием технологий постепенно рушатся границы между разными отраслями. В этом важном и сложном многообразии технологий на первый план выходит вопрос безопасности. Компания KCS работает именно в этой области, развивая необходимые технологии чипов безопасности.