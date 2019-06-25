ФРС США заморозила базовую процентную ставку

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Федеральная резервная система США, судя по всему, намерена отказаться от политики замораживания диапазона ставки по федеральным фондам в пользу его снижения. 19 июня регулятор принял решение о заморозке базовой процентной ставки. При этом, учитывая рост экономической неопределённости и снижение ожидаемой инфляции, в ФРС дали понять, что ставка может быть понижена позже в этом году. Подробней об этом мы поговорим с директором Института глобальной экономики Ким Дэ Хо.





Нынешнее решение ФРС имеет две составляющие. Во-первых, базовая процентная ставка была заморожена на прежнем уровне – 2,25 – 2,50%. Но это не новость, так как такой сценарий прогнозировался. Второй момент касается того, что в оценке состояния экономики на этот раз исчезло выражение «терпеливый подход». Прежде его наличие говорило о нежелании значительных изменений ставки. На Нью-Йоркской бирже это воспринимают как посыл к возможному снижению показателя с учётом состояния экономики.





На заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) учётная ставка США на шаг приблизилась к возможности снижения, однако выбор был сделан в сторону замораживания. При этом атмосфера была совсем не той, что прежде. В сообщении финансового регулятора исчезло слово «терпение». Но было отмечено, что дальнейшие решения комитет будет принимать в зависимости от поступающей информации и обстоятельств. Это говорит о смене направления в сторону снижения ставки.





США повышали учётную ставку, выпустив слишком большой объём средств, чтобы преодолеть финансовый кризис 2007-2008 годов. Около четырёх лет ставка постоянно росла из-за опасений осложнений в экономике. Но в последнее время дальнейшее повышение становится фактором, который способен привести к экономическому застою. Можно сказать, такие опасения изменили подход к политике регулирования учётной ставки. Президент США Дональд Трамп призвал снизить показатель в интересах народа и экономики. К тому же на фоне торговой войны между США и Китаем в течение года американская экономика испытывает некоторые сложности. Поэтому для того, чтобы предотвратить возможный спад экономики, политика регулирования ставки меняется впервые за пять с половиной лет.





За увеличением вероятности изменения учётной ставки стоят усилившиеся опасения о замедлении темпов роста экономики в связи такими факторами как глобальные торговые конфликты. На фоне торгового спора с Китаем розничные продажи в США в апреле сократились на 0,2% по сравнению с мартом. С повышением нестабильности экономики потребители снизили расходы. Ухудшение ситуации наблюдается и в производственной отрасли США. Объём промышленного производства в апреле сократился на 0,5%, а производство автомобилей и автозапчастей снизилось на 2,6%. Между тем, ситуация в США может подтолкнуть Банк Кореи к снижению ставки.





США не снизили ставку, но чётко обозначили смену курса в этом направлении. Ранее Банк Кореи повышал учётную ставку, мотивируя это соответствующей политикой ФРС. Теперь, когда в США отказались от повышения, Банк Кореи занял выжидательную позицию. Многие говорят о необходимости снижения процентной ставки, учитывая резкое замедление темпов роста экономики. На этом фоне на первый план выходят выводы Комитета по денежно-кредитной политике, который является аналогом американского Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). В южнокорейском комитете звучат призывы к снижению ставки. На финансовом рынке проценты по государственным и частным облигациям уже ниже ставки Банка Кореи. Поэтому есть вероятность того, что в Корее темпы снижения показателя будут выше, чем в США.





Политика ФРС США оказывает сильное влияние на Банк Кореи. Есть много противников снижения ставки, мотивируя это тем, что такие действия приведут к росту разницы в учётных ставках. Однако если в США пойдут на подобный шаг, то вышеуказанные доводы потеряют актуальность. Некоторые страны, в числе которых, Австралия и Индия, уже пошли на снижение процентной ставки. На самом деле, такие меры нацелены на стабилизацию экономики. Если Банк Кореи также пойдёт на это, то на фоне дополнительного бюджета в объёме 6 млрд долларов, это может положительно сказаться на состоянии экономики.





При управлении компанией есть два источника капитала. Это собственный капитал и займы. Обычно доля займов выше собственного капитала, но в этом случае необходимо погашать проценты. Если Банк Кореи снизит учётную ставку, то это приведёт к снижению расходов по процентам. Соответственно платёжный баланс компаний улучшается. Также растёт объём привлечения средств через финансовые учреждения и рынок облигаций. В результате активизируется экономика. Это позволит уменьшить спад ВВП.