Бандит, полицейский и дьявол





Захватывающий боевик с большим количеством сцен в стиле экшн, погонями и драками, и все это – с любимцем корейской публики актером Ма Дон Соком, - что может быть интереснее? Сегодня мы познакомим вас с очередным полицейским боевиком, сюжет которого можно назвать несколько отличающимся от всех прочих подобных картин, ведь главе мафиозной группировки и полицейскому приходится объединить свои усилия для того, чтобы поймать серийного убийцу… Подробнее – в нашем очередном выпуске!