Генеральный прокурор РК Мун Му Иль принёс извинения народу в связи с соответствующей рекомендацией комиссии министерства юстиции по вопросам деятельности прокуратуры. Последняя начала работу 12 декабря 2017 года с целью выявления дел, в которых возможно имелись факты злоупотребления властью и нарушения прав человека со стороны прокуратуры, и обеспечения условий проведения честного расследования. Это касается также ситуаций, когда прокуратура не проводила или откладывала следствие по делам, связанным с нарушением прав человека со стороны госучреждений.





Вышеуказанная комиссия рассматривала результаты расследования 17 дел, проводившихся прокуратурой. Итоги работы были представлены в конце мая. В восьми делах выявлены факты нарушения прав человека и некачественного расследования. В этой связи прокуратуре было рекомендовано принять меры по повышению качества работы в целях недопущения повторения подобных упущений и принести извинения народу. После ознакомления с рекомендацией генеральный прокурор РК Мун Му Иль принял решение лично признать ответственность за выявленные недостатки и принести извинения. Он с самого момента вступлению в свою должность проявлял интерес к спорным делам прошлого, выражая сожаление по некоторым из них.





Одним из самых представительных среди восьми вышеуказанных дел является дело бывшего заместителя министра юстиции Ким Хак Ый. В 2013 году он занял свой пост, несмотря на причастность к скандалу о сексуальном насилии с участием других высокопоставленных чиновников. Но уже через шесть дней подал в отставку. Это связано с началом расследования. Он подозревался в получении определённых незаконных услуг от разных людей в обмен на свою поддержку. По рекомендации комиссии минюста, прокуратура снова сформировала оперативную группу и провела новое расследование. В этом процессе некая девушка, назвавшая себя жертвой насилия со стороны Ким Хак Ый, подала против него иск, который, был отклонён по причине не достаточности улик. Дело Ким Хак Ый было передано в суд, но по другому обвинению, связанному с получением взятки в размере 150 тыс. долларов. Ещё одно громкое дело из вышеуказанного списка касается актрисы Чан Чжа Ён, которая в 2009 году покончила жизнь самоубийством. В предсмертной записке она указала список власть имущих людей, со стороны которых актриса систематически подвергалась сексуальному насилию. Указывалось, что следствие столкнулось с внешним давлением со стороны властных структур и корпораций СМИ, представители руководства которых причастны к делу.



