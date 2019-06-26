Основные новости шоу-бизнеса июня!

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В начале июня агентство SM Entertainment объявило о том, что участник бойз-бенда EXO До Кёнсу, также известный, как Дио, приступит к службе в армии 1 июля нынешнего года. С другой стороны, певец и композитор Ли Чхан Хёк из дуэта Akdong Musician 28 мая успешно завершил свою военную службу в I Корейской морской дивизии. 3 июня последовала еще одна новость из SM Entertainment о том, что на этот раз в записи нового альбома Super Junior не примут участия Канин и Сонмин, которые сосредоточатся на индивидуальной деятельности. Также 4 июня коллектив TEEN TOP выпустил новый альбом под названием «DEAR. N9NE», приуроченный к 9-му дню рождения группы. Ну и напоследок новость о том, что в середине июня бывшая участница группы I.O.I дебютировала как сольная исполнительница с треком «Birthday». Подробнее об основных новостях за июнь мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 26 июня.