Дональд Трамп: Третий саммит КНДР - США «рано или поздно» состоится

Третий северокорейско-американский саммит «рано или поздно» состоится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая во вторник на вопросы журналистов в Белом доме. Он отметил, что «очень хорошо ладит» с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, а КНДР не проводит ядерные испытания. Глава Белого дома вновь напомнил, что Ким Чон Ын направил ему «красивое письмо», в котором поздравил с Днём рождения. На вопрос о том, было ли в письме упоминание о возможном проведении саммита, Трамп ответил, что «может быть и было». Как уже сообщалось, глава Белого дома посетит Сеул 29-30 июня после саммита «Большой двадцатки» в Японии. Ранее высказывались предположения, что в рамках визита он может встретиться с Ким Чон Ыном на межкорейской границе. Южнокорейские СМИ тоже сообщили о возможной поездке Дональда Трампа в демилитаризованную зону. Однако представитель администрации США сообщил в понедельник журналистам, что никаких других встреч, кроме встречи с президентом РК Мун Чжэ Ином, лидер СШАне планирует. Когда глава Белого дома побывал в РК в ноябре 2017 года, он тоже собирался посетить демилитаризованную зону. Однако посещение было отменено из-за плохой погоды.

Эксперты считают, что вероятность рабочей встречи представителей США и КНДР велика. Данный прогноз основан на том, что 27 июня в Сеул прибудет спецпредставителья США по северокорейским вопросам Стивен Биган. Ранее он говорил о том, что Вашингтон и Пхеньян осознают необходимость более гибкого подхода к двусторонним переговорам. В свою очередь, представитель администрации президента РК сообщил о том, что межкорейские контакты на разных уровнях осуществляются бесперебойно. Одновременно напомнил, что позиция Сеула относительно денуклеаризации на Корейском полуострове остаётся неизменной.

В конце июня в Токио состоится саммит «Большой двадцатки», в рамках которого запланирована американо-китайская встреча в верхах. До этого председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и с президентом России Владимиром Путиным. В этой связи эксперты прогнозируют, что визит Дональда Трампа в Сеул поможет совершить прорыв в северокорейско-американском диалоге.