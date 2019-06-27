



Корейские аристократы любили наслаждаться музыкой для сольных инструментов, поскольку она позволяла прочувствовать уникальные особенности каждого инструмента, будь то высокое звучание флейты пхири, гудящая вибрация флейты тэгым или короткие звуки смычковой цитры комунго. В нашем выпуске вы сможете узнать об особенностях этих инструментов и прослушать композиции в их исполнении.





Выпуск 420. Музыка для сольных инструментов

* Мелодия «Саннёнсан пхури» - Чон Чжэ Гук (флейта пхири)

* Мелодия «Чхонсон чачжин ханип» - Ю Бён Чхон (бамбуковая флейта тэгым)

* Мелодия «Суён чанчжигок» - Ли О Гю (смычковая цитра комунго)