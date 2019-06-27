Глава 9. То Хва Ран и Пи Хён Ран

Король Чин Чжи - 25-й король Силла - был свергнут через 4 года пребывания на престоле. Причиной послужил его распутное поведение. В последний год его правления король узнал, что в районе Сарянбу живёт красивая женщина, которую, благодаря её красоте, люди прозвали То Хва Ран «девушка-персиковый цветок». Король вызвал её во дворец, и предложил стать его наложницей.

Верная женщина твердо отказалась: «Женщина не должна иметь двух мужей одновременно».

Король возмутился: «А если я убью тебя здесь?»

Хва Ран ответила: «Даже если я умру на улице, не могу изменить мужу».

Король Чин Чжи снова задал вопрос: «Если твоего мужа не будет на свете, то ты будешь моей?» То Хва Ран ответила «Да», тогда король отпустил её.

Спустя некоторое время, свергнутый король скончался, и через два года муж То Хва Ран также умер. Прошло 10 дней после смерти мужа нашей героини, и ночью к ней явился дух короля. Он был таким же, как выглядел при жизни.

Дух умершего короля снова спросил: «Теперь у тебя нет мужа. Пришло время выполнить обещание».

Испуганная Хва Ран раздумывала над предложением короля, но никак не смогла принять решение, поэтому пошла к родителям за советом. Родители ответили: «Нам кажется, что нельзя идти против воли короля».

С тех пор дух находился в доме нашей героини. Пока он находился с ней, дом окружали радужные пятицветные облака, и в комнате приятно пахло. Дух исчез через семь дней, и женщина заметила начальные признаки беременности.

Прошло время, и Хва Ран родила здорового мальчика, которого назвали Пи Хён. Как говорят, в день его рождении весь мир зашатался. Слухи о том, что Хва Ран родила сына покойного короля, ходили по всей стране. Они дошли и до тогдашнего короля Чин Пхёна. Король решил воспитывать мальчика во дворце.

Мальчик вырос здоровым, умным и крепким. Когда ему было 15 лет, король назначил его дворецким. Однако Пи Хён каждой ночью выходил из дворца, что обеспокоило короля. Сердитый король приказал 50-ти воинам не пускать нашего героя. Но каждый раз Пи Хёну удалось сбежать, так как наш герой умел летать. Поэтому в этот раз король передумал, и приказал воин следить за ним и узнать, что он делает всю ночь.