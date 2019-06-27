Ли Ги Хын стал ещё одним южнокорейским представителем в  МОК

Президент Национального олимпийского комитета РК Ли Ги Хын избран в состав Международного олимпийского комитета. Помимо деятельности в сфере международного олимпийского движения, он будет защищать в МОК интересы своей страны. В составе МОК - 115 человек. В ходе 134-го заседания Международного Олимпийского комитета, проходившего в Лозанне с 24 по 26 июня, были избрано 10 новых членов организации. Войти в состав МОК могут 70 независимых членов, 15 представителей международных спортивных федераций, 15 представителей Национальных олимпийских комитетов и 15 действующих спортсменов. Таким образом, вопреки распространённому мнению, членами МОК в основном являются не Олимпийские комитеты разных стран, а физические лица. Ли Ги Хын является президентом Национального олимпийского комитета РК. Таким образом, он прошёл в МОК как представитель НОК. Бывший глава Doosan Group Пак Ён Сон, который является членом МОК с 2002 года, был выдвинут в его состав как президент Международной федерации дзюдо (IJF). В 2007 году он покинул пост главы федерации и автоматически потерял статус члена МОК.

В случае со спортсменами претендовать на членство в МОК могут олимпийские медалисты, которые продолжают действовать в качестве спортсменов. Они избираются по результатам прямых выборов. Если в ходе голосования за спортсмена было отдано более половины голосов участников заседания МОК, то срок его работы в МОК составляет 8 лет, если меньше половины, то 4 года. В 2004 году первым южнокорейским спортсменом, удостоенным этой чести стал золотой медалист, тхэквондист Мун Дэ Сон. Он был переизбран ещё на один срок с 2008 по 2016 год. В 2016 году его сменил южнокорейский игрок в настольный теннис Ю Сын Мин, получивший золото на Афинской Олимпиаде 2004 года. Срок его работы в МОК - до 2024 года.

Первым южнокорейцем, ставшим членом МОК, в 1955 году был Ли Ги Бун. После этого РК представляли Ли Сан Бэк, Чан Ги Ён, Ким Тхэк Су, Пак Чон Гю, Ким Ун Ён, Ли Гон Хи, Пак Ён Сон. При этом Ким Ун Ён был вице-президентом МОК. В начале 2000-х годов в МОК работали сразу три южнокорейца. Избрание Ли Ги Хына в организацию стало первым с 2005 года случаем, когда в МОК РК представляют более одного человека. Президент РК Мун Чжэ Ин поздравил Ли Ги Хына с избранием на высокую должность. Глава государства написал на своей странице в Facebook, что это «ценный результат», завоёванный всем народом страны, который успешно провёл ряд международных спортивных мероприятий, включая зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году.