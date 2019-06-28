Предстоящий саммит между Республикой Корея и США

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В ближайшие президент США Дональд Трамп посетит Сеул. На этот визит возлагаются определённые надежды, связанные с возобновлением диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, который вот уже несколько месяцев топчется на месте после неудавшегося ханойского саммита, состоявшегося в феврале. Предстоящая поездка главы Белого дома на Корейский полуостров может стать продолжением позитивной тенденции, наметившейся в этом процессе в последнее время. В нашем разговоре принимает участие научный сотрудник Института стратегии национальной безопасности господин Чо Сон Рёль.