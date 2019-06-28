Предстоящий саммит между Республикой Корея и США

Солист Большого театра, заслуженный артист России, баритон Андрей Григорьев
2019-06-28
#Последние события на Корейском полуострове l 2019-06-27
В ближайшие президент США Дональд Трамп посетит Сеул. На этот визит возлагаются определённые надежды, связанные с возобновлением диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, который вот уже несколько месяцев топчется на месте после неудавшегося ханойского саммита, состоявшегося в феврале. Предстоящая поездка главы Белого дома на Корейский полуостров может стать продолжением позитивной тенденции, наметившейся в этом процессе в последнее время. В нашем разговоре принимает участие научный сотрудник Института стратегии национальной безопасности господин Чо Сон Рёль.
2019-06-28
2019-06-27
Волшебный мир корейских сказок
2019-06-27