Частное образование в КНДР

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В Республике Корея, где очень высокая конкуренция при поступлении в высшие учебные заведения, большинство учащихся после занятий в школе посещают частные курсы. В последнее время даже работающие граждане стараются получить дополнительные знания и используют для этого вечерние часы после работы. В результате рынок частного обучения расширяется, что наблюдается не только на Юге, но и на Севере. Сегодня мы разберемся в том, чем обусловлено распространение частного образования в КНДР. А поможет нам в этом профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.