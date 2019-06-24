Южнокорейский артист помог пострадавшему водителю

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Актер и певец О Чжон Хёк проявил гражданскую сознательность и помог водителю, попавшему в аварию. Происшествие произошло 19 июня, когда артист двигался на личном автомобиле по мосту Ханнам-дэгё на юг Сеула. В это время один из водителей не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение. О Чжон Хёк остановился, чтобы помочь водителю и оставался с ним до приезда врачей. Медики сообщают, что пострадавший получил лишь небольшие ушибы. Гражданская сознательность южнокорейского артиста привлекла большое внимание со стороны прессы. «В минувшую среду мне пришлось стать свидетелем транспортного происшествия. Снчала я не осознал всю серьёзность аварии. Подойдя ближе, я осмотрел место происшествия. Водительское место было сильно искорёжено, сам водитель находился рядом с автомобилем», - рассказывает О Чжон Хёк. По его словам, он лишь стал свидетелем происшествия, и в его поступке нет ничего героического. О Чжон Хёк - главный вокалист южнокорейской группы Click-B, дебютировавшей в 1999 году. С 2008 года артист принимает участие в мюзиклах. Среди его главных работ - корейская версия всемирно известного мюзикла «Нотр-Дам Де Пари» и корейского мюзикла «Императрица Мёнсонхванху».