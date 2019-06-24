Новый хит Zimzalabim от группы Red Velvet набирает популярность по всему миру

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Южнокорейская группа Red Velvet выпустила очередной хит под названием Zimzalabim. Новая песня очень понравилась фанатам артисток по всему миру. Вышедший в минувшую среду альбом The ReVe Festival Day 1 занял первые строчки в музыкальном чарте iTunes в 28 странах мира, в том числе в США, Канаде, Гонконге, Тайване и Казахстане. Такой успех Red Velvet ещё раз свидетельствует о популярности корейских певиц во всём мире. Всего в новом альбоме шесть песен, главная из которых - Zimzalabim - стала лидером южнокорейских чартов по версии Bugs, Mnet и Naver Music. Добавим, что ранее в еженедельном американском журнале о музыкальной индустрии Billboard редакторы представили читателям музыкальную новинку от Red Velvet.