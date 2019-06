Южнокорейский певец Ын Чжи Вон возвращается на сцену с новым музыкальным альбомом. 20 июня продюсерская компания YG Entertainment опубликовала постер со списком песен из нового альбома певца. Это первый сольный альбом Ын Чжи Вона за последние 10 лет. Всего в нём девять новых песен. Главный трек под названием I’M ON FIRE в полной мере отражает особенности музыкального творчества певца. Примечательно то, что участник группы Winner Сон Мин Хо стал одним из авторов двух песен I’M ON FIRE и HOOLIGAN. Сам певец принял участие в написании пяти песен. В 27-28 июня состоится концерт Ын Чжи Вона в академическом городке сеульского университета Кёнхи - EUN JIWON 2019 CONCERT [ON FIRE]. Официальный выпуск альбома на музыкальных порталах Кореи - 27 июня.