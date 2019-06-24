Пять фактов о фильме «Паразиты»





Сегодня мы поделимся с вами несколькими интересными фактами о сюжете фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо, который уже посмотрели более 8 млн человек.





Почему в семье Ки Тхэка используется одинаковый иероглиф в имени? (В Корее традиционно используют один общий иероглиф в своих именах только между братьями ).

Главу семейства зовут Ки Тхэк (Сон Ган Хо), сына - Ки У (Чхве У Сик), а дочь - Ки Чжон (Пак Со Дам). Как вы уже успели заметить, в каждом имени присутствует так называемая «толлимчжа», одинаковый иероглиф в имени, «Ки». По словам режиссера фильма, «Ки» была заимствована из названия фильма «Паразиты»: по-корейски он называется «Кисэнчхун». Имя жены Ки Тхэка - Чхун Сук (Чан Хэ Чжин) - также взято было из названия фильма.





Смысл колокольных звонов в начале фильма

Шесть колокольных звонов, звучащих в начале фильма, используются для проверки звуковой системы в кинотеатре для обеспечения более комфортного просмотра.





Что за песню напевала Ки Чжон перед собеседованием в доме Тон Ика?

Сцена у входа в дом Тон Ика, в которой Ки Чжон напевает песенку, вызвала особый интерес во время показа фильма на Каннском кинофестивале. «Джессика, единственная дочь в семье, Иллинойс, Чикаго, старший товарищ по институту - Ким Чжин Мо, он твой двоюродный брат». Так, Ки Чжон выучила свою легенду, напевая мелодию из известной корейской песни «Токто - наша земля».





Смысл знаков из азбуки Морзе, которые рисует Та Сон?

Та Сон, сын хозяина дома Тон Ика, глядя на мигающий свет в комнате, пишет знаки из азбуки Морзе. Эти знаки расшифруются как «holp» (неправильное написание глагола «help»).





Кто такой Намгун Хён Чжа?

Имя персонажа Намгун Хён Чжа упоминается в фильме. Это архитектор, построивший дом, в котором живёт семья Тон Ика, и человек принявший на работу прислугу Мун Гван. Интересный факт: у героя из другого фильма режиссёра Пон Чжун Хо «Сквозь снег» тоже фамилия Намгун. Его звали Намгун Мин Су. На вопрос о том, почему так часто используется именно эта фамилия, режиссер шутливо ответил: «Среди моих одноклассников был мальчик по имени Намгун Мин. Он был симпатичным, красивым. Я так ему завидовал».