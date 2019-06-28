Роман (로망/ Romang, 2019)





Жанр: мелодрама/драма

Режиссер: Ли Чан Гын

В ролях: Ли Сун Чжэ, Чон Ён Сук

Премьера: 3 апреля 2019 г.

Возрастное ограничение: отсутствует





«Тебе не страшно?»

Чо Нам Пон и Ли Мэ Чжа живут в счастливом браке вот уже 45 лет. Ему 75 лет, ей 71 год. Вскоре супруги узнают о страшном диагнозе – старческая деменция. Несмотря на это, они продолжают жить так, будто мир создан только для них двоих. В суматохе семейной жизни легко забыть важность человека, находящегося рядом с тобой. Возможно, в сложившейся ситуации

теплые чувства супругов вновь вспыхнут с былой силой.