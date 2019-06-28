Роман (로망/ Romang, 2019)

Солист Большого театра, заслуженный артист России, баритон Андрей Григорьев
2019-06-28
#Новости шоу-бизнеса l 2019-06-24
Жанр: мелодрама/драма
Режиссер: Ли Чан Гын
В ролях: Ли Сун Чжэ, Чон Ён Сук
Премьера: 3 апреля 2019 г.
Возрастное ограничение: отсутствует
«Тебе не страшно?»
Чо Нам Пон и Ли Мэ Чжа живут в счастливом браке вот уже 45 лет. Ему 75 лет, ей 71 год. Вскоре супруги узнают о страшном диагнозе – старческая деменция. Несмотря на это, они продолжают жить так, будто мир создан только для них двоих. В суматохе семейной жизни легко забыть важность человека, находящегося рядом с тобой. Возможно, в сложившейся ситуации
теплые чувства супругов вновь вспыхнут с былой силой.
2019-06-28
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